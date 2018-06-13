Новые власти Италии: «Россия — наш фундаментальный союзник»

Вице-премьер в новом кабинете министров Италии Маттео Сальвини назвал Россию «фундаментальным союзником в борьбе против терроризма» и заявил о готовности сотрудничать с Москвой для защиты европейской цивилизации от экстремистов.

«Россия — наш фундаментальный союзник против терроризма. Мы, европейцы, должны работать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов», — заявил Сальвини в интервью газете «Известия».

Дональда Трампа. При этом Маттео Сальвини одобрительно высказался в адрес президента США

Как отмечает издание, в Риме не скрывают, что новый подход к отношениям с Россией и стремление к ослаблению режима антироссийских санкций во многом продиктован экономическими причинами: по данным Ассоциации итальянских промышленников в РФ Confindustria Russia, по сравнению с предсанкционным периодом итальянский экспорт в Россию сократился на 65%.

Маттео Сальвини занял пост вице-премьера и, одновременно, министра внутренних дел Италии в кабинете Джузеппе Конте 1 июня 2018 года. Это произошло в результате успеха его партии «Лига Севера» на парламентских выборах в марте, последовавшего политического кризиса, длительных переговоров и соглашения с президентом Италии Серджо Маттарелла

Как сообщал «Ридус», на днях новые власти Италии отказались принимать корабль, на борту которого находилось 629 мигрантов, включая 123 несовершеннолетних, 11 маленьких детей и 7 беременных женщин. Это тоже стало результатом прихода к власти в Риме националистически настроенных политиков, включая Сальвини.

В тот же день премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время саммита «Большой семерки» поддержал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в этот международный клуб. Остальные участники G7 от этой идеи категорически отказались.