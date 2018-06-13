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«Молдавия не хочет дружить против России»
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Додон: Молдавия не хочет дружить с Западом против России 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Mikhael Klimentyev / ZUMAPRESS / Globallookpress
Без хороших отношений с Россией у Молдавии нет будущего. Такое мнение озвучил президент страны Игорь Додон, сообщает РИА Новости.
По словам молдавского лидера, большинство граждан Молдавии считают Российскую Федерацию дружественной страной, и необходимость хороших отношений с РФ понимают даже его оппоненты внутри страны.
«Подавляющее большинство граждан Молдовы считают Российскую Федерацию нашим другом, российский народ — братский для молдаван, мы не хотим дружить с Западом против России», — сказал Додон.
Президент Молдавии добавил, что за 26 лет дипломатических отношений между странами «бывало разное» и даже сейчас они переживают не самый простой период. Однако Додон выразил уверенность, что это пройдет, поскольку «никто и никогда не сможет разрушить то, что стоит в основе двусторонних отношений с Россией».
Лидер республики напомнил и о миротворческой роли России в приднестровском конфликте. Додон подчеркнул, что именно благодаря РФ конфликт удалось погасить, и выразил надежду, что миротворческая миссия будет продолжена.
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