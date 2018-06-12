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Стало известно новое название Македонии
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Стало известно новое название Македонии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP Photo
Македония будет называться Республика Северная Македония, передает РИА "Новости".
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
"Уважаемые сограждане, у нас есть историческое решение… Название Республика Северная Македония с переводом на все языки для повсеместного употребления", — заявил он.
Он добавил, что договор предстоит подписать греческому и македонскому правительству, а затем ратифицировать в парламенте. Заев уточнил, что потребуется внесение поправки в конституцию страны. Осенью гражданам республики предстоит референдум по вопросу утверждения названия.
Ранее сообщалось, что премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию Республики Македония, что открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО.
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