Стало известно новое название Македонии

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

"Уважаемые сограждане, у нас есть историческое решение… Название Республика Северная Македония с переводом на все языки для повсеместного употребления", — заявил он.

Он добавил, что договор предстоит подписать греческому и македонскому правительству, а затем ратифицировать в парламенте. Заев уточнил, что потребуется внесение поправки в конституцию страны. Осенью гражданам республики предстоит референдум по вопросу утверждения названия.