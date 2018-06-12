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Политолог оценил итоги встречи в нормандском формате
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Политолог оценил итоги встречи в нормандском формате 

RT на русском 10 часов назад
Фото: © Emmanuele Contini globallookpress.com
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT итоги встречи глав дипломатических ведомств России, Германии, Франции и Украины, которая прошла 11 июня в Бердине в закрытом режиме.
«Этот формат существует достаточно давно, он действительно работоспособен за счёт того, что другие европейские лидеры могут заставлять Порошенко под угрозой лишения политической и финансовой поддержки принимать решения, чтобы двигаться по минским соглашениям. Несмотря на то, что Аваков заявил о том, что «Минск» мёртв, а Порошенко вслед за ним сказал, что ему неизвестно о существовании минского формата. Тем не менее, именно в нормандском формате была согласована формула Штайнмайера, которая позволяет реализовать минские соглашения и нынешняя встреча подтвердила, что страны синхронизировали свои позиции, и сейчас дело за конкретными действиями, — пояснил Асафов.
При этом, как отметил эксперт, полноценные решения могут быть приняты на встрече глав государств.
«Формула Штайнмайера, начало отвода сил и другие вопросы проговорены, и сняты те недоговорённости, которыми спекулировала Украина, обсуждая миссию миротворцев ООН в Донбассе. Возможно, что встреча уже на уровне глав государств позволит имплементации минских соглашений показать прогресс, несмотря на то, что Украина саботирует их. Это подготовительный этап. Очевидно, что по многим вопросам видение России, Германии и Франции совпадает, и это хорошо», — заключил Асафов.
11 июня прошла встреча в нормандском формате. Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в подобном формате состоялись впервые с февраля 2017 года.
RT на русском: последние новости
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