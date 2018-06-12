Украина подала на Россию в суд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна подала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — написал Порошенко.
Украина подала в Международный суд ООН иск в январе 2017 года.
В апреле 2017 года суд ООН отказал Киеву по иску к России по конвенции о борьбе с финансированием терроризма.