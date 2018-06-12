В Раде придумали способ «победить» Россию

В Верховной раде придумали, как «победить» Россию

Чтобы одержать победу над Россией , нужно сделать счастливыми украинцев. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Владимир Рабинович, сообщил телеканал «112 Украина ».

Он подчеркнул, что на Украине необходимо «построить такую страну, где каждому нашему соседу будет завидно».

«Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы. Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу: в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине», — сообщил Рабинович.

По его словам, западные ограничения не настолько эффективны, поскольку «настоящие санкции» выглядят иначе.

«Санкции являются для Украины как бы единственной поддержкой Запада. В то же время, ну знаете, санкции-таки странные — по России не действуют. Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции», — отметил он.