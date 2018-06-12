Ещё
В Раде придумали способ «победить» Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Верховной раде придумали, как «победить» Россию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Чтобы одержать победу над Россией, нужно сделать счастливыми украинцев. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Владимир Рабинович, сообщил телеканал «112 Украина».
Он подчеркнул, что на Украине необходимо «построить такую страну, где каждому нашему соседу будет завидно».
«Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы. Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу: в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине», — сообщил Рабинович.
По его словам, западные ограничения не настолько эффективны, поскольку «настоящие санкции» выглядят иначе.
«Санкции являются для Украины как бы единственной поддержкой Запада. В то же время, ну знаете, санкции-таки странные — по России не действуют. Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции», — отметил он.
Ранее спецдокладчик ООН по вопросам о пытках и других жестоких видах обращения сообщил, что на всей территории Украины применяются пытки.
360tv.ru: последние новости
Ким Чен Ын встретится с главой правительства Сингапура Меркель осталась недовольна аргументами Трампа о возвращении РФ в G7 Трамп прибыл в Сингапур для встречи с Ким Чен Ыном
Комментарии14  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия на Волге: у штурвала стоял экс-чиновник24
Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре3
Неприятные сюрпризы от союзников России737
Ученые создали идеальную женщину и испугались21
У премьера Канады «отвалилась» бровь2
Видео
00:26
Трагедия на Волге: у штурвала стоял судимый экс-чиновник
Происшествия
00:26
При крушении катамарана на Волге погибли 10 человек
Происшествия Криминал
00:15
У ресторана Бузовой произошло ЧП
Шоу-бизнес
00:57
США ввели новые санкции против России
США В мире
01:10
Неприятные сюрпризы от союзников России
Политика Статьи
02:59
Эстония арестовала «Петербург»
В мире
03:42
Новое оружие против России: что затеял Пентагон
Оружие Армия
02:47
В США рассказали об уникальности С-500
Армия
04:02
Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
В мире
03:33
Россиян предупредили о резком росте цен на молоко
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение