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Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
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МО РФ: после провокации в Дейр-эз-Зоре коалиция планирует нанести удар по гособъектам САР 

ТАСС 1 час назад
Боевики "Сирийской свободной армии" (ССА) при участии американского спецназа готовят в сирийской провинции Дейр-эз-Зор провокацию с применением хлора, чтобы дать США и коалиции повод для нового удара по гособъектам Сирии. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"По информации, подтвержденной по трем независимым каналам в Сирии, командование так называемой "Сирийской свободной армии" при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор", — сказал генерал.
Конашенков уточнил, что для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевиками ССА в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором.
"Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата", — добавил генерал.
Конашенков подчеркнул, что Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии.
>> В Пентагоне прокомментировали удар США по Сирии
В начале апреля ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов применения химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке, нанесли массированный удар по Сирии.
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