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В ДНР заявили о планах ВСУ сбить вертолет ЕС
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Киев готовит провокацию против делегации из Евросоюза, заявили в ДНР 

РИА Новости 42 минуты назад
Украинские силовики готовят в Донбассе провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности, утверждают в пресс-службе министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Европейская делегация прибудет на Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко, отметили в ДНР. С 13 по 15 июня она посетит прифронтовые районы и Киев для изучения гуманитарной ситуации на Донбассе.
По данным ведомства, украинские силовики планируют сбить из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс — ред.) "Игла" вертолёт с делегацией "для последующего обвинения ЛНР и ДНР".
На прошлой неделе в ДНР рассказали о планах Киева устроить провокацию против заместителя главы миссии на Украине Александра Хугаво время посещения им населенных пунктов в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ.
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