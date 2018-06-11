Ещё
Умер Гио Хуцишвили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер грузинский актер и певец Гио Хуцишвили 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Любовь с акцентом» («Киноальманах», 2012 год)
Известный грузинский актер и певец Гио Хуцишвили скончался на 56-м году жизни в Тбилиси в результате "тяжелого заболевания". Об этом сообщило в понедельник Министерство культуры и спорта Грузии. Общественное телевидение Грузии в свою очередь сообщает, что в последнее время Хуцишвили болел тяжелым онкологическим заболеванием.
"Смерть популярного актера и певца Гио Хуцишвили — большая потеря для культуры Грузии", — заявил в понедельник председатель Палаты культуры страны Давид Окиташвили.
Две недели назад перед зданием Тбилисской филармонии была открыта именная звезда певца и актера Хуцишвили, в церемонии принимали участие члены правительства Грузии, видные деятели культуры страны, а также сам артист. За более чем 30 лет творческой деятельности Хуцишвили снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах "Праздник греха" (1990), "Хареба и Гоги" (1987), "Наш черед, ребята" (1986), "Любовь с акцентом" (2012) и других фильмах, хорошо известных специалистам и поклонникам кино в разных странах мира, в том числе и в РФ.
ТАСС: последние новости
Минобороны Японии требует от США принять меры в связи с крушением F-15 близ Окинавы Reuters: Меркель не исключает, что коммюнике по итогам саммита G7 не будет Politico: в Белом доме склеивают скотчем официальные документы, которые разрывает Трамп
Комментарии3  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган предрек войну198
Ургант последовал примеру Абрамовича368
«Путин не блефует»511
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»5
Авария в Чернобыле оказалась не случайной124
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
03:30
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»
Общество Погода
01:18
В ДНР заявили о планах ВСУ сбить вертолет ЕС
В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение