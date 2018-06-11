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Роберт де Ниро покрыл матом Трампа
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Роберт де Ниро обматерил Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Reuters
Известный голливудский актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии «Тони» со сцен обругал американского президента Дональда Трампа.
«Я собираюсь сказать одну вещь. Н**** Трампа», — сказал де Ниро, передает Reuters.
Зал аплодировал стоя. Под аплодисменты присутствующих в зале актеров, режиссеров и продюсеров де Ниро пояснил свою мысль.
«Хватит говорить «Долой Трампа». Время сказать «н**** Трампа», — добавил он.
После неожиданного заявления де Ниро представил рок-исполнителя Брюса Спрингстина, ради чего актер изначально и вышел на сцену.
>> Роберт Де Ниро заявил, что США страдают от «временного безумия»
Напомним, в феврале де Ниро во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений заявил, что Соединенные Штаты страдают «от временного безумия».
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