Глава ДНР назвал условие введения миротворцев ООН

Глава ДНР заявил о готовности рассмотреть вопрос о миротворцах ООН

Власти ДНР готовы рассмотреть вопрос о введении контингента ООН в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею отправки ооновских миротворцев на Украину. Он уточнил, что речь идет только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве придерживаются другой позиции. Там полагают, что миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до российской границы.

"Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется, — приводит РИА Новости слова Захарченко. — Я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами".

Глава ДНР подчеркнул, что "это не значит, что мы будем отводить свои войска, чтобы они могли там свободно передвигаться".