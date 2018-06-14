Как Майк прожил полтора года без головы

Безголовый Майк: как петух прожил без головы 1,5 года

Обыкновенный петух по кличке Майк в 1940-х годах стал известен всей Америке. Птица, которой почти полностью отрубили голову, прожила в таком состоянии 1,5 года!

Оказался он живой!

Сентябрьским днем 1945 года житель штата Колорадо Ллойд Олсен отправился в курятник с топором наперевес, чтобы зарезать какую-нибудь птицу и приготовить из нее обед. Его выбор пал на молодого петуха породы Виандот по кличке Майк. Олсен взмахнул топором, и голова птицы упала на землю. Ллойд был опытным фермером, а потому он вовсе не удивился, когда обезглавленный Майк вдруг поднялся на лапы. Это довольно распространенное явление, когда домашние куры, лишенные головы, в течение нескольких минут проявляют признаки жизни. Американец решил оставить петуха в покое, пока тот не скончается.

Однако даже на следующие сутки Майк все еще был жив. Он двигался, пытаясь делать то, что обычные птицы делают каждый день: чистить перья, клевать корм или кукарекать. Конечно, ничего из вышеперечисленного у Майка не получалось. Но тем не менее.

Заключение профессоров

Ллойд Олсен все ждал, когда же петух испустит дух. Но Майк не сдавался. Тогда Олсен принялся кормить петуха. Воду он впрыскивал прямо в открытый пищевод птицы с помощью пипетки, а небольшие зернышки просто проталкивал. Посредством шприца фермер выкачивал слизь из дыхательных путей, чтобы Майк не задохнулся. Что касается цыпленка, то тот жил своей обычной жизнью. Другие куры не сторонились его и при виде безголового собрата вели себя как ни в чем не бывало.

Через несколько недель Олсен наконец понял, что имеет дело с весьма необычным явлением, и, прихватив петуха, поехал в один из американских университетов. Профессора, конечно, изумились живучести птицы, но, осмотрев ее, все объяснили. Дело в том, что волею случая Ллойд отсек голову Майку так аккуратно, что ствол головного мозга оказался нетронутым. Благодаря этому и сохранились жизненно важные функции, как то дыхание и пульс. Не была повреждена и сонная артерия, поэтому петух не умер от потери крови. Кроме того, уцелело и одно ухо.

Смерть на гастролях

Фермер, который уже поднаторел в уходе за своим обезглавленным питомцем, решил, что на нем можно неплохо подзаработать. Олсен стал разъезжать по ярмаркам и выставлять Майка на всеобщее обозрение за определенное вознаграждение. Петух стал местной знаменитостью. Все спешили увидеть чудо своими глазами. Фото птицы регулярно появлялось в прессе. Хозяину за Майка предлагали 10 тысяч долларов. Но он не собирался расставаться с питомцем, который лишь за два месяца гастролей приносил ему аналогичный доход.