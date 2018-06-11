Япония ополчилась на США

Минобороны Японии ополчилось на США после крушения истребителя F‐15

Министерство обороны Японии выступило с требованием к США «досконально обеспечивать безопасности полетов» после крушения американского истребителя F-15 у берегов японской страны. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на главу военного ведомства Японии Ицунори Онодэру.

Вместе с тем Онодэру потребовал от США принять соответствующие меры, чтобы в будущем исключить подобные инциденты.

Заместитель губернатора Окинавы Моритакэ Томикава заявил, что не испытывает «ничего, кроме гнева» в связи с происшествием.

Местные власти намерены заявить о протесте американскому командованию.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-15 потерпел крушение — он упал в море в 80 километрах от японского города Наха. Полет был учебным. Пилот самолета успел катапультироваться, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.