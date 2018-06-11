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У Трампа нашли странную и опасную привычку
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СМИ узнали о привычке Трампа рвать важные документы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп зачастую рвет важные документы, несмотря на то что они должны отправляться в архив. Об этом пишет Politico.
Издание рассказало историю сотрудника Белого дома Соломона Ларти, который вместе с коллегами занимался склейкой документов, разорванных Трампом.
По данным Politico, американский президент имеет "странную и долгую" привычку рвать важные документы, работу с которыми он закончил. Тем не менее законодательство обязывает хранить в архиве все записки, письма и бумаги, которых касался глава государства.
Помощники Трампа пришли к выводу, что им не удастся отучить президента от этой привычки. Вместо этого они решили собирать разорванные документы — подчас куски бумаги напоминали конфетти — и собирать их обратно, как пазл. Таким образом, они оберегают главу государства от нарушения закона.
Издание отмечает, что в первые месяцы работы Трампа под эти цели был выделен целый отдел в администрации.
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