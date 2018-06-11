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Раскрыты темы встречи Трампа и Ким Чен Ына
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В КНДР озвучили темы встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Damir Sagolj / Reuters
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудят на саммите в Сингапуре новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«В ходе переговоров стороны обсудят, в частности, актуальные для обеих стран вопросы, касающиеся формирования новых отношений между США и КНДР, а также установления прочного и постоянного мира на Корейском полуострове и реализации процесса денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении.
Трамп вылетел в Сингапур практически сразу по окончании саммита G7 10 июня. Самолет китайской авиакомпании Air China, на борту которого, предположительно, Ким Чен Ын, также вылетел из Пхеньяна, однако в пути сменил номер рейса и курс.
Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
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