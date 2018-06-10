«Об Украине здесь вообще никто не вспоминал»

Политолог удивился интерпретацией Порошенко саммита G7 в пользу Украины

«Я не вижу никаких оснований, чтобы воспринимать происходившее на G7 как сигнал в поддержку Украины. Довольно странно интерпретировать так заявление того же Трампа о том, что он хотел бы возвращения России в G8, или слова Макрона о том же, пусть и с оговорками», — передает его слова RT.

Безпалько заметил, что если лидеры G7 при конфронтации с Россией «признают ее самостоятельной силой» и желают возвращения в «большую восьмерку», это значит, что в Москве видят «достаточно мощного геополитического игрока», достойного уважения и «определенных договоренностей».

«Об Украине здесь как-то вообще никто не вспоминал», — отметил политолог.

Безпалько добавил, что саммит G7 запомнится «скандальностью» и отсутствием консолидации среди его участников.

«Напомню, американцы отказались подписывать окончательное коммюнике по указанию Трампа. То есть здесь ни единой позиции, ни уж тем более единогласия в поддержку Украины нигде заявлено не было», — заключил Безпалько.

По его мнению, единственный «обнадеживающий» Порошенко факт — это то, что Россия «не входит в состав клуба G7».

Ранее Порошенко выступил с заявлением по итогам встречи лидеров «большой семерки», отметив, что G7 подала «мощный сигнал» поддержки Киеву.