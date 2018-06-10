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«Об Украине здесь вообще никто не вспоминал»
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Звезду Голливуда нашли мертвой в собственном доме

Политолог удивился интерпретацией Порошенко саммита G7 в пользу Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинский президент Петр Порошенко, увидев «мощный сигнал поддержки» Украины со стороны лидеров G7, выдает желаемое за действительное, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
≥≥ Порошенко поймал мощный сигнал «семерки»
«Я не вижу никаких оснований, чтобы воспринимать происходившее на G7 как сигнал в поддержку Украины. Довольно странно интерпретировать так заявление того же Трампа о том, что он хотел бы возвращения России в G8, или слова Макрона о том же, пусть и с оговорками», — передает его слова RT.
Безпалько заметил, что если лидеры G7 при конфронтации с Россией «признают ее самостоятельной силой» и желают возвращения в «большую восьмерку», это значит, что в Москве видят «достаточно мощного геополитического игрока», достойного уважения и «определенных договоренностей».
«Об Украине здесь как-то вообще никто не вспоминал», — отметил политолог.
Безпалько добавил, что саммит G7 запомнится «скандальностью» и отсутствием консолидации среди его участников.
«Напомню, американцы отказались подписывать окончательное коммюнике по указанию Трампа. То есть здесь ни единой позиции, ни уж тем более единогласия в поддержку Украины нигде заявлено не было», — заключил Безпалько.
По его мнению, единственный «обнадеживающий» Порошенко факт — это то, что Россия «не входит в состав клуба G7».
Ранее Порошенко выступил с заявлением по итогам встречи лидеров «большой семерки», отметив, что G7 подала «мощный сигнал» поддержки Киеву.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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