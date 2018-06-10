Россия получила важного союзника в Евросоюзе

Италия работает над снятием санкций против России, заявил премьер

Италия будет работать над снятием санкций в отношении России , однако это не произойдет в ближайшей перспективе, заявил премьер Джузеппе Конте.

"Наша позиция по России очень ясная, мы не меняем ее каждый день. Существует механизм санкций, и мы работаем и будем работать над тем, чтобы их снять", — заявил Конте журналистам на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде

"Конечно, эти санкции связаны с Минскими соглашениями, которые должны быть выполнены, поэтому думать о том, что санкции можно отменить сегодня или завтра, стало бы недостижимой перспективой. Но в плане работы в этом направлении мы станем главными действующими лицами ради достижения этого результата", — отметил Конте.

По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и выступает в качестве основного игрока в нынешнем геополитическом контексте, поэтому Италия не может "абстрагироваться от диалога с Москвой , будучи к нему "чувствительной".

Новый премьер Италии повторил, что желает вновь видеть Россию за столом переговоров в рамках G8.

"Формат "восьмерки" может вернуться в прежнее состояние, так же как можно обсуждать изменение системы санкций. Изоляция России не устраивает никого", — подчеркнул Конте.

Санкции против России

Отношения России, Евросоюза США ухудшились из-за политического кризиса на Украине . Запад после возвращения Крыма в 2014 году обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее ограничительные меры.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз подчеркивали, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно. В то же время власти указывали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.