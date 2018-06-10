Россия получила важного союзника в Евросоюзе

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Италия работает над снятием санкций против России, заявил премьер 

РИА Новости 49 минут назад
Италия будет работать над снятием санкций в отношении России, однако это не произойдет в ближайшей перспективе, заявил премьер Джузеппе Конте.
"Наша позиция по России очень ясная, мы не меняем ее каждый день. Существует механизм санкций, и мы работаем и будем работать над тем, чтобы их снять", — заявил Конте журналистам на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде.
"Конечно, эти санкции связаны с Минскими соглашениями, которые должны быть выполнены, поэтому думать о том, что санкции можно отменить сегодня или завтра, стало бы недостижимой перспективой. Но в плане работы в этом направлении мы станем главными действующими лицами ради достижения этого результата", — отметил Конте.
По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и выступает в качестве основного игрока в нынешнем геополитическом контексте, поэтому Италия не может "абстрагироваться от диалога с Москвой, будучи к нему "чувствительной".
Новый премьер Италии повторил, что желает вновь видеть Россию за столом переговоров в рамках G8.
"Формат "восьмерки" может вернуться в прежнее состояние, так же как можно обсуждать изменение системы санкций. Изоляция России не устраивает никого", — подчеркнул Конте.

Санкции против России

Отношения России, Евросоюза и США ухудшились из-за политического кризиса на Украине. Запад после возвращения Крыма в 2014 году обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее ограничительные меры.
Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз подчеркивали, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно. В то же время власти указывали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
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