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Асад прокомментировал действия РФ в Сирии
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Асад заявил, что Россия никогда ни с кем не координировала действия против Сирии 

ТАСС 2 часа назад
Россия никогда ни с кем не координировала действия против Сирии ни на политической, ни на военной арене. Об этом сирийский лидер Башар Асад заявил в интервью изданию The Mail on Sunday. Текст распространило в воскресенье агентство SANA.
"Россия никогда не координировала ни с одной из сторон [действия] против Сирии, ни на политической, ни на военной арене. Это противоречие. Как можно помогать сирийской армии в ее борьбе и одновременно согласовывать с врагами ее разгром?" — сказал Асад, коснувшись соответствующего вопроса.
Кроме того, он отказался раскрыть детали, связанные с возможными поставками зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300.
"Относительно С-300, почему они объявили об этом и затем перестали говорить об этом? Лучше спросите у российских чиновников. Это политическое заявление, у них своя собственная тактика. Но отправляли ли они, будут ли они отправлять или нет, это военный вопрос, мы о нем не говорим", — сказал Асад.
Ранее помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил газете "Известия", что Россия не поставляет в Сирию С-300 и переговоры о передаче ЗРС в настоящее время не ведутся.
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