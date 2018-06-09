«Большая семерка» вспомнила про Скрипалей

Механизм быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств» согласились создать лидеры стран «Большой семерки» (G7). Данное предложение внесла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Выступая на саммите G7 в Квебеке, премьер-министр подчеркнула, что недавние события, в том числе бездумное использование компьютерного вируса NotPetya и покушение на убийство Скрипалей в Солбсери, продемонстрировали важность единого международного механизма, позволяющего послать четкий сигнал о том, что терпеть подобные действия враждебных государств не будут», — гласит сообщение офиса премьера.

Согласно новому механизму, у стран «семерки» будет больше возможностей обмениваться развединформацией между собой.

«Премьер-министр сказала, что соглашение посылает четкий сигнал, что вмешательство России и других иностранных государств терпеться не будет», — отмечается в документе.

Ким Чен Ыном. Несколько ранее в этот же день саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде оценил президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что встреча «большой семерки» прошла успешно. При этом известно, что Трамп покинет саммит «Большой семерки» в Канаде раньше времени, чтобы отправиться в Сингапур , где на 12 июня у него запланирована встреча с лидером КНДР

Глава американского государства также отметил, что по итогам саммита «Большой семерки» хотел бы подписать коммюнике, сообщает пресс-служба Белого дома

«Я думаю, что у нас будет совместное заявление», — заявил Трамп после встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Однако до этого представители «Большой семерки», среди которых сам Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон , сообщили Трампу, что могут и не поставить свою подпись под совместным заявление, если со стороны лидера США не последует ряд уступок по спорным вопросам.

Самому Дональду Трампу хотелось бы, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8. Об этом он заявил на саммите 8 июня.

«Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», — сказал Трамп журналистам перед саммитом.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении перед депутатами Бундестага подчеркнула, что на данном этапе возвращение российской стороны в G8 («большую восьмерку») невозможно. По ее словам, члены G7 — это сторонники соблюдения международного правопорядка, а присоединение Россией Крымского полуострова нарушает международные нормы права.

«Исключение России из формата G8 было неизбежным», — отметила Меркель.

Примечательно, что именно из Бундестага недавно исходили призывы вернуть Россию в состав международного клуба. Такие заявления делала, к примеру, Сара Вагенкнехт — сопредседатель фракции Левой партии, за которой закреплено 69 из 709 мест немецкого парламента.

«Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь проблема в том, что США проводят политику, которой остальные шесть стран-членов не желают», — отметила Вагенкнехт.

Она указала на то, что обеспечить безопасность в Европе получится только при участии Москвы . По ее словам, возвращение России в G8 может создать силу, способную противодействовать политике США.

На саммите она также упомянула, что на мероприятие стоило бы пригласить Россию.

«Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. G7 должна снова превратиться в G8», — подчеркнула она.

Первые лица Германии, однако, подобных заявлений не делают.

Например, глава немецкого МИД Хайко Маас всецело поддерживает точку зрения канцлера, считая присоединение России к группе стран «Большой семерки» (G7), а также возврат к формату G8 нереалистичным сценарием. По его мнению, нужно, чтобы «Россия снова начала вносить конструктивный вклад» в международную политику.

Однако российские власти не сожалеют о завершении сотрудничества с «Большой восьмеркой». Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона видит снижение актуальности G8.

«Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке, как в международных политических, так и экономических делах, стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, двадцатка, где Россия принимает активное участие», — подчеркнул Песков.

Когда ему задали вопрос о возможности возвращения России в состав G8, пресс-секретарь ответил, что гипотетически рассуждать в данном случае невозможно.