Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8

Макрон и Мэй назвали условие возвращения России в состав G8

Также Макрон констатировал, что участники саммита выразили готовность продолжать борьбу в Сирии против терроризма и против применения химического оружия.

Мэй заявила, что для этого Россия «должна изменить свое поведение». Мэй добавила, что ранее она сказала президенту США Дональду Трампу о том, что России следует вести иную политику для того, чтобы ее приняли обратно в G7.

«Для того чтобы в будущем прошли обсуждения о возвращении России в эту особую группу, ей следует изменить свое поведение», — заявила Мэй по итогам саммита G7.

Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что для расширения G7 до G8 необходимо, чтобы соблюдались Минские соглашения. Также Макрон констатировал, что участники саммита выразили готовность продолжать борьбу в Сирии против терроризма и против применения химического оружия.

По его словам, он хочет сотрудничать с Россией по вопросам Сирии. При этом раннее сообщалось, что лидеры G7 заявили о готовности усилить антироссийские санкции, если ее действия этого потребуют.