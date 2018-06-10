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Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8
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Макрон и Мэй назвали условие возвращения России в состав G8 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: DEROS ANDERS ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Также Макрон констатировал, что участники саммита выразили готовность продолжать борьбу в Сирии против терроризма и против применения химического оружия.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон назвали условие для возвращения России в состав G8.
Мэй заявила, что для этого Россия «должна изменить свое поведение». Мэй добавила, что ранее она сказала президенту США Дональду Трампу о том, что России следует вести иную политику для того, чтобы ее приняли обратно в G7.
«Для того чтобы в будущем прошли обсуждения о возвращении России в эту особую группу, ей следует изменить свое поведение», — заявила Мэй по итогам саммита G7.
Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что для расширения G7 до G8 необходимо, чтобы соблюдались Минские соглашения. Также Макрон констатировал, что участники саммита выразили готовность продолжать борьбу в Сирии против терроризма и против применения химического оружия.
По его словам, он хочет сотрудничать с Россией по вопросам Сирии. При этом раннее сообщалось, что лидеры G7 заявили о готовности усилить антироссийские санкции, если ее действия этого потребуют.
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