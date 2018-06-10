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Италия «откажется» от США
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Италия «откажется» от США 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что любые опасения относительно того, что Италия пойдет на конфликт с ЕС ради хороших отношений с США, нужно оставить. Свое заявление Конте сделал в субботу вечером по завершении саммита Группы семи.
"Отношения с США для Италии всегда были и остаются стратегическими. Нужно остановить опасения, что мы пойдем на конфликт с ЕС ради хороших отношений с США. Несмотря на ожидаемую конфликтность этого саммита и с нашими европейскими партнерами, и с президентом США нам удалось найти компромисс по спорным вопросам", — сказал Конте.
Он добавил, что Италия остается частью Североатлантического альянса, и в стране "не намерены оспаривать принадлежность этому договору". Конте отметил, что отношения с Дональдом Трампом сразу взяли "хороший старт". "Трамп проявил большой интерес к новому правительству Италии, деталям его формирования. И все это вылилось в приглашение в Белый дом, которое мы постараемся реализовать как можно быстрее", — рассказал премьер-министр.
Конте также отметил ведущую роль России в разрешении мировых конфликтов, которую "нельзя не признавать". "Поэтому мы считаем, если Россия вернется за стол переговоров "семерки", это поможет решить множество кризисов", — сказал Конте. При этом он отметил, что систему санкций нельзя отменить немедленно, поскольку она увязана с выполнением Минских соглашений. "Как мы говорили и как записано в "правительственном контракте" (программе его правительства — прим. ТАСС), мы будем работать на передовых рубежах, чтобы преодолеть санкционный механизм", — пояснил премьер-министр.
Конте подчеркнул, что у него полное взаимопонимание с лидерами политических партий, которые составляют правящее большинство в Италии — "Движение "5 звезд" и "Лига" (Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини — прим. ТАСС).
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