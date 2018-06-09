Америка не смеется: команде КВН не выдали визы США

Команде КВН отказали в визе США

Команда КВН «Город Пятигорск» отменила концерты в Нью-Йорке , потому что ее участникам отказали в выдаче американских виз. По словам продюсера команды, им не удалось получить визовую петицию. При этом раньше у команды подобных проблем не возникало. Канадские власти, однако, визу участникам предоставили, поэтому концерты в этой стране пройдут по плану.

Концерты команды КВН «Город Пятигорск» в Нью-Йорке отменяются из-за того, что американские власти отказали ее участникам в выдаче визы. Об этом в своем фейсбуке написал продюсер команды Лев Трахтенберг. Он отметил, что членам команды не удалось получить визовую петицию.

«Чем вызван этот отказ, мы так до конца не понимаем сами. Мы дважды организовывали гастроли этой команды в США в 2013 и 2014 годах и проблем не возникало ни в первом, ни во втором случае. На этот раз власти требовали одно дополнительное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку за бумажкой, доказательство за доказательством», — подчеркнул Трахтенберг.

По его словам, документы подавались два раза. При этом во втором случае артисты указали другую категорию рабочей визы, однако в итоге им все же было отказано.

«К сожалению, нынешняя политическая ситуация и обострение отношений между США и Россией , как мы четко видим, отражается не только на получении въездных виз в США для туристов, но и для артистов», — отметил продюсер. Он также выразил надежду на то, что в скором будущем сложившаяся ситуация разрешится. Сейчас же многие гастрольные проекты находятся под большим вопросом у его коллег, занимающихся организацией гастролей российских артистов в Америке.

Как отметил организатор гастролей, участники команды «Город Пятигорск» являются народными любимцами не только в России, но и среди американских соотечественников, «и они вне политики». Поэтому на сцене «Мастер-театра», где должно было пройти выступление КВНщиков, ожидался аншлаг, была продана почти тысяча билетов.

«К сегодняшнему дню мы как организаторы тура сделали все возможное и невозможное. В результате отмены американской части тура мы теряем большие деньги, вложенные в его длительную подготовку, не говоря о времени и труде. Приносим свои извинения всем, кто готовился к встрече с артистами и купил билеты, которые можно сдать по месту их приобретения», — заключил продюссер.

Канаде же гастроли команды КВН «Город Пятигорск» пройдут по плану. В этой стране визы артистам были одобрены, и их гастроли состоятся 15 июня в Монреале и 16 июня в Торонто по запланированной ранее схеме. Организаторы нью-йоркских гастролей «ради принципа» подали апелляцию на отказ в визовой петиции американскими властями.

Подобные прецеденты случаются не впервые. В октябре прошлого года в визе было отказано делегации Минобороны , которая направлялась в Соединенные Штаты для участия в российско-китайской конференции в ООН . Кремль счел этот отказ неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«На полях ООН — это ключевое слово. Разумеется, как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, американские власти несут определенные обязательства. В данном случае, конечно, мы чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем ее неприемлемой», — отметил он.

В визе было отказано всем представителям делегации, которые направлялись в США под руководством советника-начальника Генштаба и первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Третьяка

Сославшись на нормы консульской службы, посольство США в России отказалось давать комментарий относительно принятого решения о невыдаче виз. Однако в представительстве сообщили, что официальные лица, которые как раз и направлялись на мероприятия в ООН, обычно обладают приоритетным правом на получение документов. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь дипучреждения Мария Олсон.

«Мы видели эти сообщения. Согласно практике, мы не обсуждаем публично индивидуальный процесс выдачи виз. Вместе с тем я хотела бы подчеркнуть, что, как этого требуют международные соглашения и дипломатическая практика, мы отдаем приоритетное значение поездкам официальных лиц, направляющимся в ООН и для участия в двусторонних переговорах», — подчеркнула она.

Недопуск российской делегации произошел после конфликта, разразившегося вокруг российской дипсобственности в США. За два дня до случившегося представителями американских спецслужб были сняты флаги со зданий консульских объектов России в Сан-Франциско и торгового представительства Вашингтоне. В Госдепе причину осуществленных действий не объяснили, однако отметили, что их сторона готова вернуть России ее государственные символы.