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Порошенко привлек принцессу к помощи украинцам
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Порошенко привлек принцессу Лихтенштейна к помощи украинцам в тюрьмах России 

Деловая газета «Взгляд»
Фото: РИА Новости
В Международном Комитете Красного Креста собираются обсудить помощь заключенным с Украины, которые находятся в России, заявил украинский президент Петр Порошенко.
Как заявил Порошенко в Facebook, он договорился с возглавляющей Красный Крест Лихтенштейна принцессой Софией о том, что она «поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав украинских заключенных» в России и Донбассе.
Порошенко заявил, что МККК должен получить право направлять своих представителей к украинским заключенным и предоставлять заключенным гуманитарную помощь.
Президент Украины поручил уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой наладить сотрудничество с Россией и лично посетить заключенных на российской территории и в Донбассе.
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