О чем говорили Путин и Порошенко, когда подорожает еда и другие события дня

Главные события субботы

Россиян готовят к резкому росту цен на еду

Производители газировки, мясной продукции, молока, кондитеры и пекари опасаются, что из-за введения пошлин на оборудование в России могут подорожать продукты. Об этом сообщает РБК.

Путин поговорил с Порошенко

В субботу, 9 июня, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко провели переговоры по телефону. Об этом сообщает РИА Новости.

США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»

Американский журнал The National Interest рассказал об "убойном" легком российском боевом самолете Як-130, который, с точки зрения автора статьи, ждет "яркое будущее".

В Москве активизировалась мафия "разводил"

Московский комсомолец » рассказал, кого стоит опасаться приехавшим на ЧМ-2018 туристам на Красной площади и других основных турплощадках Москвы.

"Его не будет": Порошенко не верит в "Северный поток-2"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект "Северный поток-2" не будет реализован, сообщает издание "Гордон".

Генерал-майор написал открытое письмо Путину

У россиян потребовали визы для полета по России

Россиян, летевших из Владивостока Екатеринбург , не пустили на борт самолета из-за отсутствия китайской визы. Об этом сообщает «Ура.ру».

Назван выживший в Афганистане советский летчик

предоставлено ветеранской организацией Боевое братство

Заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин предварительно назвал РИА Новости имя советского летчика, который выжил после того, как был сбит в Афганистане в 80-е годы. При этом подчеркивается, что информация не точная и требует тщательной проверки.

На Украине может появиться еще одна горячая точка

Власти Украины могут применить «силовые меры» против недовольных одесситов. Об этом РИА Новости заявил политолог Алексей Мартынов

В российскую армию призовут "ограниченно годных"