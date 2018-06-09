Ещё
О чем говорили Путин и Порошенко и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события субботы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Россиян готовят к резкому росту цен на еду

Производители газировки, мясной продукции, молока, кондитеры и пекари опасаются, что из-за введения пошлин на оборудование в России могут подорожать продукты. Об этом сообщает РБК.
Читать далее

Путин поговорил с Порошенко

В субботу, 9 июня, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко провели переговоры по телефону. Об этом сообщает РИА Новости.
Читать далее

США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»

Американский журнал The National Interest рассказал об "убойном" легком российском боевом самолете Як-130, который, с точки зрения автора статьи, ждет "яркое будущее".
Читать далее

В Москве активизировалась мафия "разводил"

«Московский комсомолец» рассказал, кого стоит опасаться приехавшим на ЧМ-2018 туристам на Красной площади и других основных турплощадках Москвы.
Читать далее

"Его не будет": Порошенко не верит в "Северный поток-2"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект "Северный поток-2" не будет реализован, сообщает издание "Гордон".
Читать далее

Генерал-майор написал открытое письмо Путину

Создатель российских боевых машин пехоты попросил президента России Владимира Путина «спасти» Курганский машиностроительный завод, сообщает Ura.ru.
Читать далее

У россиян потребовали визы для полета по России

Россиян, летевших из Владивостока в Екатеринбург, не пустили на борт самолета из-за отсутствия китайской визы. Об этом сообщает «Ура.ру».
Читать далее

Назван выживший в Афганистане советский летчик

предоставлено ветеранской организацией Боевое братство
Заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин предварительно назвал РИА Новости имя советского летчика, который выжил после того, как был сбит в Афганистане в 80-е годы. При этом подчеркивается, что информация не точная и требует тщательной проверки.
Читать далее

На Украине может появиться еще одна горячая точка

Власти Украины могут применить «силовые меры» против недовольных одесситов. Об этом РИА Новости заявил политолог Алексей Мартынов.
Читать далее

В российскую армию призовут "ограниченно годных"

Минобороны РФ разработало поправки в правила призыва в армию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на военное ведомство.
Читать далее
Комментарии27
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп ответил на вопрос о Крыме493
G7 договорилась о противодействии «враждебной» России86
Российская девушка в форме произвела фурор в Японии27
Как Украина сто миллиардов долларов потеряла86
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе403
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение