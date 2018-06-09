Порошенко попросили возглавить гей-парад

Европа попросила Порошенко возглавить гей-парад

Парламентарии напомнили, что одним из основополагающих принципов Европейского союза является обеспечение равных прав для всех людей, независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации. Также депутаты приветствуют прогресс, достигнутый для большего равенства украинского ЛГБТ-сообщества.

В Европарламенте отметили, что два ЛГБТ-марша в Киеве в 2016 и 2017 годах, обошедшиеся, по информации депутатов, без насилия, «продемонстрировали приверженность страны к праву на мирные собрания, ради которого люди пожертвовали свои жизни во время революции на Майдане». В Европе призвали украинскую власть обеспечить безопасность участников «Марша равенства» и в 2018 году. Также евродепутаты ждут от Киева продолжения работы по обеспечению основных прав ЛГБТ-сообщества на Украине.

«Мы сожалеем, что законодательный прогресс застопорился: в то время, как неправительственные организации зафиксировали многочисленные высказываний, разжигающих ненависть, и преступлений на почве ненависти в Украине в 2017 году, Украина остается одним из последних мест в Европе, где нет законов, защищающих ЛГБТ-меньшинства», — говорится в письме депутатов.

«Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власти страны присоединиться к своим гражданам на "Марше равенства" 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду, пока украинцы идут к тому, чтоб стать сильной, разнообразной и равноправной демократией в нашей европейской семье государств», — сказано в обращении, под которым подписались 35 евродепутатов.

В этом году «Марш равенства» пройдет в Киеве 17 июня. В прошлом году украинские националисты пытались сорвать шествие, атаковав его участников, было задержано шесть человек. Кроме того, радикалы отобрали у участников ЛГБТ-марша радужный флаг и сожгли его. За день до акции неизвестные взломали сайт ЛГБТ-движения на Украине и опубликовали на нем угрозы тем, кто собирался участвовать в «Марше равенства». В 2016 году на аналогичном мероприятии полицией были задержаны 50 противников акции.