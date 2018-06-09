Трамп ответил на вопрос о Крыме 

Президент США Дональд Трамп переадресовал Бараку Обаме вопрос о том, должно ли мировое сообщество признать Крым российской территорией. Об этом сообщает Fox News.
«Вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым», — сказал Трамп.
При этом Трамп не уточнил своей позиции по данному вопросу, отметив лишь, что она, возможно, была бы не такой, как у Обамы.
Ранее Дональд Трамп сообщил о желании подписать коммюнике по итогам саммита G7. На саммите президент США заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в G8.