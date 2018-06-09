Трамп ответил на вопрос о Крыме

Президент США Дональд Трамп переадресовал Бараку Обаме вопрос о том, должно ли мировое сообщество признать Крым российской территорией. Об этом сообщает Fox News.

«Вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым», — сказал Трамп.

При этом Трамп не уточнил своей позиции по данному вопросу, отметив лишь, что она, возможно, была бы не такой, как у Обамы.