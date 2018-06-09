Ещё
Трамп ответил на вопрос о Крыме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп ответил на вопрос о Крыме 

Рамблер 1 час назад
Президент США Дональд Трамп переадресовал Бараку Обаме вопрос о том, должно ли мировое сообщество признать Крым российской территорией. Об этом сообщает Fox News.
«Вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым», — сказал Трамп.
При этом Трамп не уточнил своей позиции по данному вопросу, отметив лишь, что она, возможно, была бы не такой, как у Обамы.
>> Трамп пригласил Россию управлять миром
Ранее Дональд Трамп сообщил о желании подписать коммюнике по итогам саммита G7. На саммите президент США заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в G8.
Комментарии240
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе353
Российского парапланериста в Грузии жестоко избила толпа409
Эстония арестовала российский паром36
Под Петербургом загорелся торговый центр9
Жена принца Гарри пришла на парад в неподобающем виде13
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество США
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение