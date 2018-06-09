Ещё
В украинских учебниках заменят слово «родители»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине решили убрать из учебников слово «родители» 

Ридус 1 час назад
Фото: Facebook Виталия Кличко
Министерство образования и науки Украины провело экспертизу школьных учебников, в результате которой был обнаружен ряд нарушений, сообщается на сайте ведомства.
Эксперты пришли к выводу, что «большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражения себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут».
Также отмечается, что из учебников было изъято «немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний „негры“, „жиды“, „цыгане“».
Эксперты также установили, что в учебниках отсутствуют герои, представляющие людей с инвалидностью, а пожилые лица в них изображаются исключительно немощными.
Кроме того, специалисты порекомендовали заменить в учебниках слово «родители» на слово «родные», объясняя это тем, что на Украине 3 миллиона детей, то есть порядка 40%, проживают в неполных семьях. Эксперты убеждены, что архаичное слово «родители» «заставляет детей из неполных семей чувствовать собственную неполноценность».
В министерстве также отметили, что что признаки дискриминации имеет изображение в учебниках мальчиков и девочек в стереотипных ролях, которое таким образом пропагандирует устаревшие формы поведения.
В частности, речь идет о ситуациях, в которых о детях «могут заботиться только девушки, а техническими профессиями могут заниматься исключительно юноши».
Ранее «Ридус» писал, что на Украине в ряде школ убрали из школьной программы физику, химию и экономику, заменив их предметом «Естественные науки».
Ридус: последние новости
Экс-депутат Рады: Порошенко приказал сбить «Боинг» MH17 Глава МИД Турции напомнил Европе об «аннексии Крыма» Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра
Комментарии12  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе270
Российского парапланериста в Грузии жестоко избила толпа271
Путин поговорил с Порошенко407
«Над Севастополем поднимут украинский флаг»292
Трамп ответил на вопрос о Крыме29
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество США
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение