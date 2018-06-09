В украинских учебниках заменят слово «родители»

На Украине решили убрать из учебников слово «родители»

Министерство образования и науки Украины провело экспертизу школьных учебников, в результате которой был обнаружен ряд нарушений, сообщается на сайте ведомства.

Эксперты пришли к выводу, что «большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражения себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут».

Также отмечается, что из учебников было изъято «немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний „негры“, „жиды“, „цыгане“».

Эксперты также установили, что в учебниках отсутствуют герои, представляющие людей с инвалидностью, а пожилые лица в них изображаются исключительно немощными.

Кроме того, специалисты порекомендовали заменить в учебниках слово «родители» на слово «родные», объясняя это тем, что на Украине 3 миллиона детей, то есть порядка 40%, проживают в неполных семьях. Эксперты убеждены, что архаичное слово «родители» «заставляет детей из неполных семей чувствовать собственную неполноценность».

В министерстве также отметили, что что признаки дискриминации имеет изображение в учебниках мальчиков и девочек в стереотипных ролях, которое таким образом пропагандирует устаревшие формы поведения.

В частности, речь идет о ситуациях, в которых о детях «могут заботиться только девушки, а техническими профессиями могут заниматься исключительно юноши».