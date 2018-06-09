Ещё
Родные жертв крушения MH17 пристыдили Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родные жертв крушения «Боинга» в Донбассе пристыдили Россию 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: EPA-EFE
Родственники людей, погибших при крушении самолета «Боинг» MH17 Malaysian Airlines в небе над Донбассом, устроили акцию протеста около здания посольства России в Гааге. Об этом сообщает BBC News.
Они установили перед зданием дипмиссии 298 белых стульев по числу погибших в авиакатастрофе. На каждый пустой белый стул они положили по красной розе. Перед первым рядом простующие установили табличку с надписью «Справедливость для MH17» (Justice for MH17).
1 июня сообщалось, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности за авиакатастрофу. Однако через пять дней в Амстердаме заявили, что не видят для этого оснований.
25 мая в нидерландском правительстве сообщили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии6  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поговорил с Порошенко123
Россиян готовят к резкому росту цен на еду549
Москвичей предупредили о минусовой температуре9
У россиян потребовали визы для полета по России177
Генерал-майор написал открытое письмо Путину289
Видео
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
02:12
США перебросили на Украину военные самолеты
Армия Войска
01:27
Москвичей предупредили о минусовой температуре
Новости Москвы Общество
02:19
У россиян потребовали визы для полета по России
Общество
00:39
Половина россиян не понимают смысла Дня России
Социология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение