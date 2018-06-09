Родные жертв крушения MH17 пристыдили Россию

Родные жертв крушения «Боинга» в Донбассе пристыдили Россию

Родственники людей, погибших при крушении самолета «Боинг» MH17 Malaysian Airlines в небе над Донбассом, устроили акцию протеста около здания посольства России Гааге . Об этом сообщает BBC News.

Они установили перед зданием дипмиссии 298 белых стульев по числу погибших в авиакатастрофе. На каждый пустой белый стул они положили по красной розе. Перед первым рядом простующие установили табличку с надписью «Справедливость для MH17» (Justice for MH17).

1 июня сообщалось, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности за авиакатастрофу. Однако через пять дней в Амстердаме заявили, что не видят для этого оснований.

НАТО и 25 мая в нидерландском правительстве сообщили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. К обвинениям присоединились Австралия Евросоюз . Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.