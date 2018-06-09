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Канцлер капут: господству Меркель пришел конец
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Spiegel: Господству Меркель в Германии и Европе пришел конец 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Michaela Rehle/Reuters
Всего несколько месяцев назад канцлер Германии Ангела Меркель считалась новым лидером свободного мира. Но в последнее время ей нелегко прокладывать свой путь даже в Берлине и Европе. Дни ее господства, похоже, закончились, отмечает немецкий Spiegel.
На днях канцлер Ангела Меркель созвала тайное совещание, чтобы обсудить с лидерами коалиционного правительства состояние мира, сообщил SPIEGEL ONLINE. На встречу прибыли министр финансов Олаф Шольц и министр иностранных дел Хейко Маас как представитель левоцентристской Социал-демократической партии (СПДГ), а также министр внутренних дел Хорст Зеехофер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Совещание длилась более 4 часов.
Они обсуждали «угрожающий образ мира»: атаки президента США Дональда Трампа на свободную торговлю, стремление Китая стать глобальной державой, нестабильная Украина. В Сирии не достигнуто никакого прогресса. В отношении Ирана США также не сдвинулись с места ни на дюйм.
В конце встречи участники пришли к довольно неоригинальному выводу, что единственным шансом Германии остается Европа.
«Если мы не сможем сейчас сплотить rонтинент, — нас разорвут в клочья», — отметил один из участников.
Помимо сценариев ужасов во внешней политике, Меркель так стремительно теряет общественную поддержку в своей стране, что это может стать серьезной проблемой для канцлера и ее правительства. Ожидалось, что после тяжелых попыток сформировать коалицию, Меркель вернется в прежнюю колею. Однако это, похоже, ослабило Меркель как внутри страны, так и за рубежом.
Лидерство Меркель в настоящее время ставится под сомнение со всех сторон. Президент США Дональд Трамп пытается обуздать экономическую мощь Германии, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает ее, вынашивая собственные взгляды на реформирование Европы.
СДПГ вряд ли может сосредоточиться на управлении страной, поскольку они также пытаются решить проблему своего собственного выживания. В среду в парламенте социал-демократы были более агрессивными по отношению к Меркель, чем некоторые представители оппозиции, также подчеркнуло издание.
Напомним, ранее Spiegel отмечал, что Меркель надела темные очки и больше не пытается изменить мир.
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