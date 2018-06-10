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США отказались подписывать итоговое коммюнике G7
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Трамп заявил, что дал указание представителям США не подписывать итоговое коммюнике G7 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи. Соответствующую запись он опубликовал в своем Twitter.
"Основываясь на ложных заявлениях [канадского премьер-министра] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем [введение] пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!" — отметил он.
ТАСС: последние новости
В Италии заявили, что не пойдут на конфликт с ЕС ради хороших отношений с США СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили две ракеты, выпущенные с территории Йемена CNN: администрация США не обсуждала возможность присоединения РФ к G7 до заявлений Трампа
Комментарии4  Ещё 32 источника 
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