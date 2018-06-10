США отказались подписывать итоговое коммюнике G7

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи. Соответствующую запись он опубликовал в своем Twitter.
"Основываясь на ложных заявлениях [канадского премьер-министра] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем [введение] пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!" — отметил он.