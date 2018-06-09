На Украине может появиться еще одна горячая точка 

Власти Украины могут применить «силовые меры» против недовольных одесситов. Об этом РИА Новости заявил политолог Алексей Мартынов.
По его словам, жители Одессы сильно недовольны Киевом, но «запуганы» националистами, которых в город «завезли пачками».
«Чем это кончится — неизвестно», — считает он.
Однако, уверен эксперт, украинские власти «на всякий случай» продумывают комбинацию силовых мер, которая избавит их от одесского сепаратизма.
По мнению Мартынова, Киев даже может начать в Одессе силовую операцию, аналогичную той, что уже четыре года длится в Донбассе. Например, власти Украины могут «разморозить» конфликт в граничащем с Одессой Приднестровье, после чего и реализуют свои «задумки» в южном городе.
Накануне депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко сообщил, что вместе с коллегами обратился к секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову с призывом провести заседание по ситуации в Одессе, которую Украина «теряет по тому же сценарию, что и Донбасс». Так парламентарий отреагировал на нападения на лидера одесского «Автомайдана» и бывшего главу местной ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор».