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На Украине может появиться еще одна горячая точка
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На Украине может появиться еще одна горячая точка 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Украины могут применить «силовые меры» против недовольных одесситов. Об этом РИА Новости заявил политолог Алексей Мартынов.
По его словам, жители Одессы сильно недовольны Киевом, но «запуганы» националистами, которых в город «завезли пачками».
«Чем это кончится — неизвестно», — считает он.
Однако, уверен эксперт, украинские власти «на всякий случай» продумывают комбинацию силовых мер, которая избавит их от одесского сепаратизма.
По мнению Мартынова, Киев даже может начать в Одессе силовую операцию, аналогичную той, что уже четыре года длится в Донбассе. Например, власти Украины могут «разморозить» конфликт в граничащем с Одессой Приднестровье, после чего и реализуют свои «задумки» в южном городе.
Накануне депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко сообщил, что вместе с коллегами обратился к секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову с призывом провести заседание по ситуации в Одессе, которую Украина «теряет по тому же сценарию, что и Донбасс». Так парламентарий отреагировал на нападения на лидера одесского «Автомайдана» и бывшего главу местной ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор».
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