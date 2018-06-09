На Украине может появиться еще одна горячая точка

По его словам, жители Одессы сильно недовольны Киевом, но «запуганы» националистами, которых в город «завезли пачками».

«Чем это кончится — неизвестно», — считает он.

Однако, уверен эксперт, украинские власти «на всякий случай» продумывают комбинацию силовых мер, которая избавит их от одесского сепаратизма.

По мнению Мартынова, Киев даже может начать в Одессе силовую операцию, аналогичную той, что уже четыре года длится в Донбассе. Например, власти Украины могут «разморозить» конфликт в граничащем с Одессой Приднестровье, после чего и реализуют свои «задумки» в южном городе.