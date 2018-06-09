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Россию «оправдали» в причастности к одной из бед Украины
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Россию «оправдали» в причастности к одной из бед Украины 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Россия невиновна в засухе на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила местный метеоролог Наталья Диденко.
«Сторонников теории российского климатического оружия разочарую», — написала она.
По словам синоптика, «российские преступные климатологи» не высушивают дождь над Киевом, например, потому, что днем ранее украинские метеорологи «гарантировали» дождь над столицей, однако позже уточнили, что атмосферный фронт все же пройдет мимо. В связи с этим Диденко уверена, что едва ли русские, американские и европейские метеоцентры сумели бы осуществить свой «подлый заговор» за сутки.
Ранее пресс-служба Всеукраинской аграрной рады сообщала, что в связи с засухой местные фермеры могут лишиться половины урожая. На неблагоприятные погодные условия чаще других жалуются аграрии из Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой, Херсонской и Винницкой областей Украины.
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