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Американским школьникам разрешили марихуану
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Американским школьникам разрешили марихуану 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Медсестрам школ в американском штате Колорадо разрешили выдавать ученикам медицинскую марихуану при наличии письменного разрешения от родителей. Об этом сообщает The Denver Post.
Согласно новой законодательной норме, законные представители учеников могут приносить в школьный медпункт наркотические препараты, чтобы их выдавали детям в случае необходимости, например, приступа болезни.
Марихуана должна будет храниться в закрытых ящиках и выдаваться только тем детям, которые употребляют ее по предписанию врача. Сами школьники не смогут приносить каннабис в школу и не смогут перевозить его в школьном автобусе.
По мнению законодателей, такие меры должны снизить риск того, что наркотики будут попадать в свободное пользование школьников.
Колорадо — первый американский штат, в котором было разрешено выращивать, продавать и употреблять марихуану не только в медицинских целях, но и в рекреационных. В то же время, согласно федеральному законодательству США, марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества конопли является незаконным.
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