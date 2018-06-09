«Верните Россию»: Белый дом не ожидал такого от Трампа

Призыв вернуть Россию в G8 оказался неожиданным для администрации Трампа

Источник канала в американской администрации отметил, что такой план не обсуждали закулисно перед G7, передает ТАСС

По информации CNN, заявления Трампа по поводу России и «Большой восьмерки» оказались неожиданными не только для союзников Вашингтона и политиков, но и Совета национальной безопасности (СНБ) США.

Источник в СНБ сообщил, что данные высказывания президента США не были заранее запланированы.