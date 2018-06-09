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«Верните Россию»: Белый дом не ожидал такого от Трампа
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Призыв вернуть Россию в G8 оказался неожиданным для администрации Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудники американской администрации не обсуждали возвращение России в «Большую восьмерку» до заявлений президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.
Источник канала в американской администрации отметил, что такой план не обсуждали закулисно перед G7, передает ТАСС.
По информации CNN, заявления Трампа по поводу России и «Большой восьмерки» оказались неожиданными не только для союзников Вашингтона и политиков, но и Совета национальной безопасности (СНБ) США.
Источник в СНБ сообщил, что данные высказывания президента США не были заранее запланированы.
Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа. Европейские страны G7 единым фронтом выступили против призыва президента США. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.
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Комментарии31  Ещё 2 источника 
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