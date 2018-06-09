Мэй назвала срок оформления документов по Brexit

Она добавила, что после саммита с ЕС будет проведена встреча с британскими министрами в ее резиденции, где будет закончено оформление документов по выходу Великобритании из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что британский министр по Brexit Дэвид Дэвис разработал компромиссный план по статусу Северной Ирландии после Brexit. Согласно этому плану, на территории Северной Ирландии будет действовать и британское, и общеевропейское законодательство.