Россиян предупредили об опасности в Британии

В посольстве России Великобритании предупредили россиян о серьезных рисках, связанных с подготовкой законопроекта о защите Соединенного королевства от всех форм враждебной государственной деятельности.

Как сообщается на сайте российской дипслужбы, новый законопроект сделает непроизвольные досмотры, обыски и задержания не просто допустимой, а поощряемой практикой.

Согласно предварительной информации, правоохранительные, пограничные и таможенные органы Великобритании получат «новые широкие полномочия», но пока неясно, как они будут применяться на практике.

В посольстве также задались вопросом, кто и как будет определять степень враждебности того или иного государства.