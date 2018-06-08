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Россиян предупредили об опасности в Британии
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Россиян предупредили об опасности в Британии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В посольстве России в Великобритании предупредили россиян о серьезных рисках, связанных с подготовкой законопроекта о защите Соединенного королевства от всех форм враждебной государственной деятельности.
Как сообщается на сайте российской дипслужбы, новый законопроект сделает непроизвольные досмотры, обыски и задержания не просто допустимой, а поощряемой практикой.
Согласно предварительной информации, правоохранительные, пограничные и таможенные органы Великобритании получат «новые широкие полномочия», но пока неясно, как они будут применяться на практике.
В посольстве также задались вопросом, кто и как будет определять степень враждебности того или иного государства.
«Судя по заявлению МВД и комментариям в СМИ, этот шаг британского правительства идет в развитие озвученных премьер-министром Т. Мэй 14 марта необоснованных мер против России в контексте инцидента в Солсбери. Если это так, то фактически голословные и бездоказательные обвинения, уже имевшие существенный негативный политический эффект, теперь ложатся в основу британского законодательства», — подчеркнули в российском представительстве.
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