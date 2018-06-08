Пашинян поручил снизить тарифы для населения

Пашинян поручил снизить для населения тариф на электричество

Тариф на электроэнергию для малоимущих семей Армении будет снижен, заявил премьер-министр Никол Пашинян , сообщает телеканал «МИР 24».

Для остальных абонентов электричество также может подешеветь. Разработать соответствующие предложения, причем в короткие сроки, глава правительства поручил министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

«Необходимо изучить коррупционные риски в этой сфере, ситуацию со злоупотреблениями, нецелевыми расходами и иными тратами, которые формируют цены на электроэнергию, и попытаться за счет нейтрализации этих рисков снизить тариф», — дал поручение Никол Пашинян.

Сегодня правительство Армении отправило в отставку двух губернаторов, начальника Специальной следственной службы, главу Госкомитета по градостроительству и председателя Госкомитета кадастра недвижимости.