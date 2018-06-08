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Пашинян поручил снизить тарифы для населения
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Пашинян поручил снизить для населения тариф на электричество 

Мир24 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Тариф на электроэнергию для малоимущих семей Армении будет снижен, заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает телеканал «МИР 24».
Для остальных абонентов электричество также может подешеветь. Разработать соответствующие предложения, причем в короткие сроки, глава правительства поручил министру энергетических инфраструктур и природных ресурсов.
«Необходимо изучить коррупционные риски в этой сфере, ситуацию со злоупотреблениями, нецелевыми расходами и иными тратами, которые формируют цены на электроэнергию, и попытаться за счет нейтрализации этих рисков снизить тариф», — дал поручение Никол Пашинян.
Сегодня правительство Армении отправило в отставку двух губернаторов, начальника Специальной следственной службы, главу Госкомитета по градостроительству и председателя Госкомитета кадастра недвижимости.
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