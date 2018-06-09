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Порошенко назвал церковь соцсетью
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Порошенко сравнил церковь с социальной сетью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко сравнил церковь с социальной сетью.
"Мне не нравится, когда любая социальная сеть руководится офисом, который находится в Москве. Кстати, церкви это тоже касается, потому что это тоже определенным образом социальная сеть", — заявил Порошенко в пятницу на встрече со студентами в Киеве, которую транслировали украинские телеканалы.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви.
Весной 2017 года Украина объявила о введении санкций в отношении целого ряда российских интернет ресурсов. В список попал ряд СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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