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Перехват российского корабля, запрет Земфиры и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Трамп потребовал возвращения России в G8

Президент США Дональд Трамп считает, что Россию снова нужно принять в состав G8, сообщило агентство Блумберг.
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Украина похвасталась "пугающим Кремль" оружием

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Украина) на страницах журнала «Новое время» назвал самые ожидаемые новинки, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение в ВСУ (Вооруженные силы Украины). Список приводит УНИАН.
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Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж

Власти Сочи объяснили, почему пляж в поселке Якорная щель, о котором спросили Владимира Путина во время прямой линии, является неухоженным.
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"Кукурузнику" нашли замену

Новый легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС, который должен заменить устаревший парк Ан-2, получил название "Байкал", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Уезжающим на Украину россиянам дали наказ

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о неблагоприятной ситуации с корью на Украине и напомнил о необходимости заблаговременно сделать прививку при планировании поездки в страну.
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Цены на бензин рухнули после слов Путина

«Прямая линия» президента России Владимира Путина поспособствовала снижению цен на бензин в некоторых регионах страны.
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На Украине нашли газ

Под Харьковом открыли месторождение газа с запасами как минимум в 200 миллионов кубометров топлива. Об этом сообщается на сайте компании «Укргаздобыча».
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Раскрыты возможности "Терминатора-3"

"Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков "Терминатор", которые будут способны поражать любые цели, заявил РИА Новости в пятницу индустриальный директор кластера "Вооружение" "Ростеха" Сергей Абрамов.
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Украинский самолет перехватил российский корабль

Украинские СМИ рассказали об инциденте в Черном море, якобы произошедшем в минувшую субботу с участием самолета украинских ВМС и российского малого ракетного корабля.
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Земфире запретили выступать в России

Певица Земфира на странице в Facebook сообщила об отмене своих концертов на фестивалях футбольных болельщиков в Нижнем Новгороде и Калининграде.
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