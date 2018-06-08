Елизавета II перенесла операцию

Королева Великобритании Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Операция была проведена в частной лондонской больнице имени короля Эдварда VII в мае.

Как отметил представитель дворца, королева перенесла операцию хорошо и не отменила ни одного из запланированных мероприятий.

Ранее британские СМИ обратили внимание, что 92-летняя Елизавета II стала появляться на публике в солнцезащитных очках. Они предположили, что королеве была удалена катаракта.