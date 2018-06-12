Елизавета II поздравила россиян с Днем России

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily pic.twitter.com/n2TP7rjWpc— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 12 июня 2018 г.