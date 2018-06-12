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Елизавета II поздравила россиян с Днем России
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Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Frank Augstein/AP
Королева Великобритании Елизавета II направила в Россию свои поздравления в связи с национальным праздником. Об этом сообщило в своем твиттере посольство Великобритании в России, которое также опубликовало официальное письмо, подписанное королевой.
"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника — Дня России. Королева Елизавета", — говорится в тексте письма, опубликованном дипломатами.
Письмо было направлено в Министерство иностранных дел России, а также в администрацию президента.
Ранее Министерство иностранных дел России пообещало запомнить то, что США ввели новые антироссийские санкции в канун Дня России.
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