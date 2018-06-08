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Озвучены намерения лидеров G7 в отношении России
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Юнкер озвучил намерения лидеров G7 в отношении России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры G7 намерены поддерживать отношения с Россией.
По его словам, что лидеры будут работать над возобновлением отношений с Россией.
>> Трамп потребовал возвращения России в G8
«Мы собираемся делать [это]», — сказал Юнкер, передает РИА «Новости». «Я рассчитываю, что мы это обсудим», — добавил он.
Глава ЕК также заявил, что Россия «нарушала международное право, аннексировав Крым».
Ранее председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что формат G7 стоит оставить в прежнем варианте, без возвращения в него России.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа.
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