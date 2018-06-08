Озвучены намерения лидеров G7 в отношении России

Юнкер озвучил намерения лидеров G7 в отношении России

По его словам, что лидеры будут работать над возобновлением отношений с Россией.

«Мы собираемся делать [это]», — сказал Юнкер, передает РИА «Новости». «Я рассчитываю, что мы это обсудим», — добавил он.

Глава ЕК также заявил, что Россия «нарушала международное право, аннексировав Крым ».