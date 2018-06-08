«Мы больше не можем»: Берлин сорвался на США

Берлин призвал перестать замалчивать разногласия с США

В интервью Süddeutsche Zeitung Маас заявил, что Трамп действует с «сознательным расчетом на то, что негативные последствия проявятся непосредственно в Европе», сообщает ИноТВ.

По его словам, в мире сейчас происходят «крайне далеко простирающиеся изменения», Трамп отходит от «многополярного миропорядка» и действует исключительно в американских интересах.

Он отметил, что прежде немецкое правительство всегда очень сдержанно выражало критику.

«Мы привыкли, что можно положиться на то, о чем договорились. Это коренным образом изменилось», — заявил Маас. «Существуют расхождения, и мы больше не можем их замалчивать», — заявил он. Министр при этом отметил, что Соединенные Штаты остаются «ближайшим партнером» Германии «за пределами Европы».

Немецкий дипломат призывает ЕС сплотиться еще сильнее в качестве реакции на действия Вашингтона. Он выразил поддержку идее создания европейского совета безопасности. Такую инициативу ранее наметили бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эйро.

Маас также считает необходимым отойти от принципа единогласного принятия решений во внешней политике и в политике безопасности внутри ЕС. По его словам, если продолжать придерживаться этого принципа, отдельные страны ЕС постоянно будут препятствовать принятию решений.

«Нам нужны изменения, чтобы быть дееспособными и иметь возможность реагировать намного лучше и быстрее», — подчеркнул министр иностранных дел Германии.

Он призвал и к формированию новых союзов — в первую очередь, при участии тех, «кто хочет сохранить многополярный миропорядок». Среди потенциальных союзников Маас назвал Канаду , африканские, латиноамериканские, азиатские государства. По его словам, в поисках партнеров нужно идти «абсолютно новыми путями».

Маас резко раскритиковал Трампа за выход из Парижского соглашения по климату, отказ от ядерной сделки с Ираном и таможенную политику.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики , развязав торговую войну со своими союзниками.