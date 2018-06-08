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«Мы больше не можем»: Берлин сорвался на США
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Берлин призвал перестать замалчивать разногласия с США 

Деловая газета «Взгляд» 20 часов назад
Фото: globallookpress.com
Между Соединенными Штатами и Европой возникли расхождения, замалчивать которые больше нельзя, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, раскритиковав политику Дональда Трампа, сознательно принимающего решения, которые наносят вред Европейскому союзу.
В интервью Süddeutsche Zeitung Маас заявил, что Трамп действует с «сознательным расчетом на то, что негативные последствия проявятся непосредственно в Европе», сообщает ИноТВ.
По его словам, в мире сейчас происходят «крайне далеко простирающиеся изменения», Трамп отходит от «многополярного миропорядка» и действует исключительно в американских интересах.
Он отметил, что прежде немецкое правительство всегда очень сдержанно выражало критику.
«Мы привыкли, что можно положиться на то, о чем договорились. Это коренным образом изменилось», — заявил Маас. «Существуют расхождения, и мы больше не можем их замалчивать», — заявил он. Министр при этом отметил, что Соединенные Штаты остаются «ближайшим партнером» Германии «за пределами Европы».
Немецкий дипломат призывает ЕС сплотиться еще сильнее в качестве реакции на действия Вашингтона. Он выразил поддержку идее создания европейского совета безопасности. Такую инициативу ранее наметили бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эйро.
Маас также считает необходимым отойти от принципа единогласного принятия решений во внешней политике и в политике безопасности внутри ЕС. По его словам, если продолжать придерживаться этого принципа, отдельные страны ЕС постоянно будут препятствовать принятию решений.
«Нам нужны изменения, чтобы быть дееспособными и иметь возможность реагировать намного лучше и быстрее», — подчеркнул министр иностранных дел Германии.
Он призвал и к формированию новых союзов — в первую очередь, при участии тех, «кто хочет сохранить многополярный миропорядок». Среди потенциальных союзников Маас назвал Канаду, африканские, латиноамериканские, азиатские государства. По его словам, в поисках партнеров нужно идти «абсолютно новыми путями».
Маас резко раскритиковал Трампа за выход из Парижского соглашения по климату, отказ от ядерной сделки с Ираном и таможенную политику.
Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, развязав торговую войну со своими союзниками.
Президент Владимир Путин во время прямой линии отметил, что уже давно предупреждал о последствиях введения односторонних санкций, однако его не послушали, и теперь Европа страдает от прагматичных интересов США.
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