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Глава МИД Германии обиделся на Трампа
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Глава МИД Германии обиделся на Трампа 

Национальная Служба Новостей 11 часов назад
Фото: nsn.fm
Германия теперь не будет скрывать разногласия с Соединёнными Штатами Америки. Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью Suddeutsche Zeitung. По его словам, отныне нельзя полагаться ни на какие договорённости с США.
Как отмечает RT, глава МИД обозначил главные болевые точки в отношениях с Вашингтоном — выход из соглашения по климату, разрыв ядерной сделки с Тегераном введение пошлин для товаров из Европы. Как подчеркнул Маас, эти односторонние шаги наносят ущерб всему европейскому континенту. Причём, по словам немецкого министра, президент США Дональд Трамп целенаправленно принимает такие решения.
В то же время, глава МИД отметил, что за пределами Европы Соединённые Штаты Америки сохраняют статус самого близкого партнёра Германии. Одновременно Хайко Маас подверг Трампа жёсткой критики за то, что глава Белого дома позиционирует США как страну, которая стоит выше других государств.
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