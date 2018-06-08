Зачем Трамп припомнил Канаде, как «враги сожгли родную хату»

«Враги сожгли родную хату». Зачем Трамп припомнил Канаде поджог Белого дома

Вообще-то, в той войне спалили вместе с Белым домом еще и Капитолий. Но Капитолий Трампу не жалко. А вот за то, что враги сожгли его родную хату, придется отвечать их потомкам. И Британии поэтому — тоже.

Месть, конечно, блюдо холодное. Но не до такой же степени. Потому что за двести лет оно должно было не то что остыть — дать дуба. Но нет. Дональд Трамп и его сумел разжевать, разогрев как следует. Как минимум себя. Стоило премьеру Канады Джастину Трюдо во время телефонного разговора возмутиться пошлинами на сталь и алюминий, как их автор и выпалил причинно-следственной связью:

"А разве это не вы, ребята, в 1814-м сожгли Белый дом?".

О реакции Трюдо СМИ не сообщают, но можно представить, как он опешил. Если даже не переспросил:

"А разве и это не русские?".

Да, это нерусские. Это была англо-американская война. Канада тогда еще входила колонией в Британскую империю. И спалили тогда вместе с Белым домом еще и Капитолий. Но Капитолий Трампу не жалко. Он бы и сейчас не расстроился, если бы тот горел синим пламенем. А вот за то, что "враги сожгли родную хату", придется отвечать их потомкам. И Британии поэтому — тоже. Это если и Мэй вдруг будет чем-то недовольна.

Разговор Трампа с Трюдо состоялся еще 25 мая. А за то, что такая пикантная его подробность всплыла только теперь, мир должен благодарить Эммануэля Макрона . Он, правда, не при делах. И Наполеон в 1814 был занят другим — к нему у хозяина Белого дома претензий нет. Но именно француз первым заявил, что телефонные репризы Трампа иной раз ни проглотить, ни переварить невозможно. Примеры приводить не стал, сославшись на приличия, но прилично, так сказать, "бисмаркнулся". Приправил свое признание цитатой из "железного канцлера".

"Если раскрыть народу рецепт сосисок, то я не уверен, что их продолжат есть".

Мало того что Макрон по Трампу прошелся, смешав его с фаршем, так он со своей колбаской еще и у Меркель хлеб отнял, заставив ее кусать локти. Это же она должна ссылаться на Отто их фон Бисмарка. К тому же сосиска — это немецкое изобретение. А если французу захотелось подобрать Трампу пищевую аллегорию, сравнил бы его с лягушками. Мол, услышишь, как квакает, и аппетит пропадет. Луковый суп тоже был бы уместен. Дескать, до слез нахлебаемся. Кстати, сама Меркель, коль пошла такая пьянка, а сосиску сняли с вилки, могла бы "слить" Трампа и без закуски. Предположим, сказать, что он как пиво. Если перебор, то терпеть это уже невыносимо.

Что касается Трюдо, то у него с подбором метафор из серии съедобное-несъедобное проблем быть не должно. Для него слова Трампа про поджог Белого дома — как жвачка, найденная засохшей под крышкой стола в Овальном кабинете и вновь пущенная в употребление. В пятницу они все встречаются в Квебеке на саммите "Большой семерки". То-то будет "кулинарное шоу". Там они выплеснут свою политическую стряпню друг другу в лицо. Но уже понятно, до какой именно степени, по Трампу, следует охладить блюдо под названием месть — до стали. На морозе. Главное, не прикасаться к ней языком. Но им такой совет давать уже поздно. Влипли.