В США рассказали о «токсичности» Рогозина

Американо-российское космическое партнерство относится к одному из формальных вопросов, а не личных, однако бывший российский вице-премьер Дмитрий Рогозин , заняв должность главы «Роскосмоса» , оказывается «потенциально токсичным» для формального сотрудничества, пишет американский журналист Мэтью Боднер на страницах SpaceNews.

«Проблема санкций сделает невозможным проведение встреч на высшем уровне, хотя не исключено, что на более низком уровне совместная работа продолжится», — заявила бывший сотрудник Управления по вопросам космического пространства ООН Тереза ​​Хитченс.

Еще одной причиной, которая может осложнить сотрудничество «Роскосмоса» и НАСА, называется резкая риторика бывшего вице-премьера, предлагавшего, в частности, лететь через Румынию на Ту-160 и известного фразой «танкам визы не нужны».

SpaceNews отмечает, что с декабря 2011 года, когда Рогозин занял пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс и ракетно-космическую отрасль, «ракеты продолжали падать и усилия по реформе показали скромные результаты». При этом на втором этапе реформ в становлении госкорпорации «Роскосмос» (в период 2015-2018 годы) «ситуация не улучшилась», а российский космический бюджет подвергся секвестру.

«Просто неясно, как финансировать амбициозные проекты», — пишет Боднер.

Автор, анализируя причины, по которым Рогозин получил новую должность, затруднился оценить ее как повышение или понижение с позиции вице-премьера.

«С одной стороны, его назначение в "Роскосмос" представляется утешительным призом. С другой стороны, его роль в кабинете была консультативной, а не исполнительной. У него может быть больше власти над реформами, чем раньше», — пишет Боднер, которого сам Рогозин обвинял в хамстве.

Автор отмечает, что впоследствии чиновник может стать главой ракетно-космического холдинга, объединяющего «Роскосмос», концерны «Алмаз-Антей» и « РТИ Системы » («Радиотехнические и информационные системы»), а также КТРВ (корпорация

«Тактическое ракетное вооружение»), потому назначение на должность главы госкорпорации может быть «полностью обусловлено краткосрочными внутренними соображениями».

По мнению ​​Хитченс, слияние «Роскосмоса» с «Алмаз-Антеем», находящимся под санкциями, «не только юридически, но и политически» изменит текущую ситуацию.

«Я не знаю, как НАСА сможет обойти это», — сказала эксперт.

Ответ на этот вопрос нашел Джефф Ратк из Центра стратегических и международных исследований (США). По его мнению, Вашингтон сделает исключение для НАСА, которое пока не попадает под действие американского закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».

«Это может смягчить удар, даже если ограничит контакты с Рогозиным», — считает Ратк.