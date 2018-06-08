Как работают «фабрики детей»

Черный товар

Купить девочку или мальчика, постарше или помладше — все это предложат вам дельцы из Нигерии . В стране массово создаются специальные «фабрики детей», на которых их разводят, как домашних животных. А привлекают для этого в том числе девочек-подростков, которых насилуют и заставляют вынашивать живой товар на продажу. Мошенники даже не брезгуют продавать отчаявшимся парам чужих детей, выдавая их за «ускоренно выращенных собственных» младенцев. «Лента.ру» рассказывает, как работают нигерийские фабрики детей.

Налаженное производство

«На месте я встретила медсестру (…) Она сказала, что позаботится обо мне и даст мне все, что захочу. А когда я рожу, она заберет моего ребенка», — рассказывала Ханна.

Несколько лет назад она стала одной из множества несовершеннолетних, убежавших из дома в город побольше, как только начали проявляться внешние признаки беременности. А там попалась в сеть торговцев людьми и фактически стала заложницей.

Девочку поставили перед выбором: ее могут просто выгнать на улицу или же оставить на попечении, но только в обмен на ребенка. При этом на нее давили и угрожали: если она решит вернуть чадо, ее ждут арест и неминуемая тюрьма. По закону, конечно же, такое невозможно, однако запуганные подростки в непростой ситуации об этом даже не задумываются. В случае с Ханной все разрешилось достаточно хорошо: местный врач-педиатр прознал о молодой матери и поднял шумиху, ее родителей нашли, а новорожденный в итоге остался с матерью.

О похожих делах периодически становится известно после рейдов полиции. Чаще всего «фабрики» маскируются под неправительственные или благотворительные организации и располагаются в клиниках, роддомах, а также детских домах и приютах. Главы таких заведений заявляют, что заботятся о нуждающихся, в том числе и беременных. Иногда, конечно, торговцам людьми вообще не приходится искать помещение: в обычных городских больницах нежелательных для матерей младенцев объявляют умершими, а затем вывозят для продажи.

Весной 2018-го полицейские смогли спасти из нелегальных приютов сразу 100 девочек и 62 мальчика. Некоторые из них подверглись сексуальному насилию. Однако иногда среди обнаруженных оказываются и «мини-фабрики». Одна из таких, поразившая общество, была раскрыта в 2013 году. Тогда в нигерийском штате Имо в одном доме нашли 17 беременных подростков и 11 маленьких детей. Все девочки рассказали: их насиловал один и тот же мужчина. В другом случае в доме семейной пары жили несколько беременных девушек. Они считали, что просто родят под наблюдением частным образом, а на самом деле их детей собирались сразу же забрать на продажу.

Попадают на «фабрики детей» не только подростки, но и молодые женщины. Их, как осиротевших девочек лет 14-17 или девочек из малообеспеченных семей, буквально заставляют становиться живыми инкубаторами: насилуют или оплодотворяют искусственно. Обычно у жертв нет средств и возможностей вырастить ребенка, поэтому они соглашаются выносить его и отдать в обмен на деньги или медпомощь, а зачастую просто еду и крышу над головой. Как только они рожают, цикл зачастую повторяется. Кстати, некоторых женщин пытаются уговорить продать детей близкие подруги, например, ради стартового капитала для бизнеса. А самые ловкие преступники могут накачать беременных нигериек наркотиками, чтобы искусственно вызывать роды, пока те находятся «под кайфом».

По разным данным, детей с «фабрик» продают за 4-5 тысяч долларов, мальчиков отдают дороже. Матерям же предлагают до тысячи долларов: меньше всего за девочек, побольше за мальчиков, а максимум — за близнецов. Ушлые торговцы детьми никогда не показывают роженицу потенциальным покупателям, а также обычно не спешат со сделкой. Однако стоит дать им приличную сумму денег, как их показная нерешительность и нерасторопность испаряются: они готовы достать ребенка буквально через неделю. Клиентам предлагают выбрать нужный возраст — будь то один день или неделя — и желаемый пол.

Клеймо позора

Для многих бездетных пар подобные организации стали благом: семья может легко обзавестись сыном или дочкой. Более того, купить младенца оказывается намного проще, чем проводить дорогостоящие процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). А связано это с тем, что бездетные браки считаются в Нигерии несчастливыми: такую «неудачу» семейных пар зачастую списывают на колдовство. Женщину, неспособную зачать, муж может бросить ради наследников от другой. И даже если пара довольна своей жизнью без детей, родственники могут сильно давить и требовать развода.

Кроме того, на нигерийских матерях-одиночках, особенно из низших слоев, общество ставит позорное клеймо, они оказываются изгоями. А если вдруг беременной оказалась девочка-подросток, то ей вообще зачастую не к кому обратиться за помощью: родители не одобрят, да и содержать еще один рот вряд ли смогут.

В Нигерии действуют строгие законы, касающиеся абортов, причем правовой режим различается на севере и юге. На северных территориях есть шанс отделаться штрафом за нелегальный аборт. Процедуру возможно провести и легально, но лишь когда беременность угрожает жизни матери.

В южных штатах все гораздо суровее. Там преступниками в любом случае считаются все: и женщина, сделавшая аборт, и врач, и помогавшие им люди. Виновным грозит до семи, 14 и трех лет тюрьмы соответственно. Однако стоит отметить, что в стране было несколько громких дел, которые доказали, что и на юге за абортом ради спасения матери может не последовать тюремное заключение.

Именно из-за этих законов нигерийкам просто невозможно официально «повернуть назад» при беременности. Они вынуждены обращаться в подпольные клиники — операции в кустарных условиях нередко приводят к инфекциям и повреждениям внутренних органов. По подсчетам, после небезопасных абортов осложнения наблюдаются примерно у 40 процентов пациенток, с ними связаны и 13 процентов материнских смертей в стране.

Казалось бы, ситуация идеальна для развития системы усыновления: и бездетным парам можно помочь, и от нелегальных абортов отговорить. Однако стать приемными родителями в Нигерии крайне трудно. Чиновники сами указывают, что желающие усыновить ребенка сталкиваются с огромными проблемами и тратят на процедуру много времени. Потенциальным родителям нужно пройти строгий отбор, и на этом этапе множество семей отсеивается. А после усыновления пара обычно несколько лет не может никуда ездить с ребенком из-за постоянных проверок со стороны соцработников.

Все это побуждает нигерийцев искать решение на стороне. Такой ситуацией активно пользуются торговцы людьми: им получается выгодно сводить между собой бездетные пары и женщин, для которых беременности были нежелательными. И делается это, конечно, далеко не на безвозмездной основе. Впрочем, в отличие от официального процесса, здесь тебе не будут задавать лишних вопросов: «фермеров» волнуют лишь деньги, а не забота о ребенке или условия, в которых он будет жить. Этим пользуются и другие преступники: детей выкупают в рабство, подросших переправляют в Европу для занятия проституцией. Младенцев же используют в том числе и для колдовских ритуалов и жертвоприношений, хотя таких случаев, конечно же, меньшинство.

Спрос рождает и предложение: закрытые властями «приюты» быстро сменяются новыми. Торговцы достаточно редко попадаются, хотя каждый год службы безопасности обнаруживают в стране несколько новых «фабрик». Власти устраивают на них рейды, но бизнес настолько выгоден, что его очень сложно искоренить.

Копайте глубже

В этой преступной схеме нашлось место и для другого мошенничества. Нигерийки в погоне за родными детьми обращаются к «чудо-докторам». Эти эскулапы славятся тем, что волшебным образом помогают женщинам забеременеть. Те на радостях готовы отдавать за такое все деньги. Найти подобного врача достаточно легко, им может быть как провизор в аптеке, так и работник какого-нибудь родильного дома с обнадеживающим названием вроде «Клиника "Божий дар"».

«Чудо-доктора» убеждают пару: она не может иметь детей самостоятельно, необходимы дорогостоящие процедуры и ЭКО с помощью спермы донора. Родителям обещают специальные условия: при помощи особых медикаментов беременность ускорят и таким образом можно вырастить ребенка чуть ли не за пару недель. На самом же деле ничего не подозревающим женщинам вводят гормоны и разные неизвестные составы, надувая им животы и симулируя беременность. А в нужный день обманутых увозят в специальную больницу «рожать» и делают надрез на животе, похожий на кесарево сечение. И вот тут-то счастливой матери под видом ее собственного чада вручают чужого ребенка с одной из тех самых «фабрик детей».

Подробно о схеме рассказали в 2015 году журналисты телеканала Al Jazeera. Репортеры притворились парой, на которую давит семья из-за отсутствия наследников, и отправились в аптеку к человеку, имеющему репутацию «волшебника». Мужчина быстро обследовал пару на кушетке за занавеской: поводил над животами неким устройством, размером со смарфон. После он уверенно кивнул и дал свое, вероятно, стандартное заключение: у отца семейства якобы низкое число сперматозоидов и сальпингит — женское заболевание, при котором воспаляются фаллопиевы трубы.

У врачевателя был и свой, особый взгляд на женскую биологию. По его словам, у дамы проблема была в том, что во время менструации наружу выходила не вся кровь, поэтому матка не принимала яйцеклетки и выталкивала их вместе со спермой, так что овуляции были неэффективными. И поскольку «трудности» были у обоих супругов, единственным выходом для них, по мнению этого «чудо-медика», оставалось то самое (подложное и дорогостоящее) искусственное оплодотворение.

Здесь стоит отметить: на самом деле у обоих журналистов есть дети и не наблюдается проблем с репродуктивной системой. Таким образом подобные «волшебные клиники» выманивают деньги у доверчивых и не разбирающихся в вопросе клиентов, а также поддерживают конвейер, запущенный «фабриками».

Глобальная проблема

Впервые о происходящем в Нигерии миру рассказали в 2006 году в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). По ее данным, до сих пор торговля людьми занимает третью строчку среди самых распространенных преступлений в стране после финансового мошенничества и незаконного оборота наркотиков. В ООН уточняют: по меньшей мере 10 детей продают в стране каждый день. Кстати, большинство «фабрик» было обнаружено на юге, где аборты запрещены совсем, однако в последнее время они все чаще появляются и на севере.

Однако проблема спроса на детей для усыновления существует не только в Нигерии. Аналогичные «фабрики», на которых женщин заставляли беременеть и рожать, находили на Шри-Ланке , а в Эфиопии и Индии детей забирали у родителей для перепродажи. В Мексике же «фермеры» вообще устроили огромный приют ради торговли органами.

«Фабрики детей» — не изобретение Черного континента. Подобные заведения в прошлые века существовали в США и Европе. Однако их суть была немного другой: они скорее были похожи на передержки. Задолго до того, как аборты и усыновления стали узаконены, женщины могли отдавать детей сиделкам на временное воспитание и периодически приносили им оговоренную сумму денег. Если ребенок был нежелательным или содержать его мать в принципе не могла, она его продавала, чтобы затем чадо пристроили в новую семью.

Впрочем, и среди таких «фермеров» были нечистые на руку дельцы. Некоторые притворялись приличными людьми исключительно ради получения прибыли от отчаявшихся матерей: опекуны морили доверенных им на время детей голодом просто ради экономии или чтобы они поскорее умерли. Слишком активных младенцев также опаивали алкоголем или опиатами. Были и люди, которые после оплаты сразу убивали оставленных им детей. Самой жестокой няней считается британка Амелия Дайер. Она была осуждена и повешена в 1896 году за одно убийство, однако считается, что на деле за 20 лет работы могла расправиться с 400 младенцами. Подобная жестокость по отношению к детям, да и в целом практика подпольных передержек пошла на спад с принятием законов об опеке и усыновлении.

В Нигерии же с официальными усыновлениями или суррогатным материнством пока не так все просто, отмена запрета на аборты не предвидится, бедность и коррупция в системе здравоохранения зашкаливают, а о профилактике беременности знают далеко не все. Власти внедряют сексуальное просвещение в школе, однако этому препятствуют культурные и религиозные убеждения. В результате в стране в последние годы наблюдается кризис подростковых беременностей: в 2013-м четверть девочек в возрасте от 15 до 19 лет уже стали матерями или вынашивали первенца. И пока законы остаются в прошлом веке, будущее девочек, которые только начали свою жизнь, так и останется за «фабриками детей».