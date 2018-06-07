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Внутри G7 назревает кризис
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Внутри G7 назревает кризис 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Саммит G7 может впервые завершиться без подписания общей декларации, пишет «Коммерсант».
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель дали понять, что совместное коммюнике по итогам встречи может быть подписано только при условии достигнутого прогресса по ключевым вопросам.
Ни одна из стран G7 не поддержала решения США о выходе из иранской сделки и признании Иерусалима столицей Израиля. Кроме того, разногласия лидеров «семерки» с Дональдом Трампом обострились из-за введения США торговых пошлин на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Мексики и Канады.
Накануне Еврокомиссия объявила о решении ввести ответные пошлины на ряд товаров из США с 1 июля. Днем ранее о зеркальных мерах заявила Мексика.
Накануне саммита канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что обсуждение спорных моментов станет «проблематичным», президент Франции Эммануэль Макрон вообще намекнул на изоляцию США, употребив термин «шестерка». Макрон заявил о недопустимости торговой войны между союзниками и подчеркнул, что потери от нее понесут и американские компании.
Саммит «большой семерки» пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.
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