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Британия закрыла генконсульство в Петербурге
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Британия закрыла генконсульство в Петербурге 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге больше не функционирует. Об этом заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу, передает РИА «Новости».
«Генеральное консульство представляло Великобританию в течение 26 лет, выстраивая долгосрочные взаимовыгодные отношения», — сказал Бристоу.
По его словам, несколько дней назад консульство провело последний прием, посвященный дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Посол признал, что сейчас непростое время для двусторонних отношений.
«После атаки в Солсбери нам пришлось переосмыслить отношения с российским правительством, это привело к определенным последствиям», — отметил он.
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