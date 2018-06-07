Британия закрыла генконсульство в Петербурге

«Генеральное консульство представляло Великобританию в течение 26 лет, выстраивая долгосрочные взаимовыгодные отношения», — сказал Бристоу.

По его словам, несколько дней назад консульство провело последний прием, посвященный дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II

Посол признал, что сейчас непростое время для двусторонних отношений.