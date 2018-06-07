Британия закрыла генконсульство в Петербурге 

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге больше не функционирует. Об этом заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу, передает РИА «Новости».
«Генеральное консульство представляло Великобританию в течение 26 лет, выстраивая долгосрочные взаимовыгодные отношения», — сказал Бристоу.
По его словам, несколько дней назад консульство провело последний прием, посвященный дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Посол признал, что сейчас непростое время для двусторонних отношений.
«После атаки в Солсбери нам пришлось переосмыслить отношения с российским правительством, это привело к определенным последствиям», — отметил он.